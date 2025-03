Feuerwehr Krefeld

FW-KR: Brand in einer Elektroverteilung im Krankenhaus - Station evakuiert, keine Verletzten

Krefeld (ots)

Am späten Vormittag kam es um 11:56 Uhr im Maria Hilf Krankenhaus zu einem Brand der Elektroverteilung in einer Zwischendecke eines Patientenzimmers. Durch die Mitarbeitenden der Station, die sofort Evakuierungsmaßnahmen einleiteten wurden die Patienten in Sicherheit gebracht. Nach umfangreichen Erkundungsmaßnahmen und schnellem Eingreifen der Feuerwehr konnte der Brand rasch unter Kontrolle gebracht werden. Durch die eingeleiteten Lüftungsmaßnahmen wurde der betroffene Bereich entraucht. Die Patienten der Station wurden durch den Rettungsdienst gesichtet. Keiner der Patienten wurde durch das Ereignis verletzt. Im Einsatz waren beide Wachen der Berufsfeuerwehr und der Rettungsdienst mit insgesamt 50 Einsatzkräften. Die Gründe für den technischen Defekt sind derzeit noch unklar.

Original-Content von: Feuerwehr Krefeld, übermittelt durch news aktuell