Feuerwehr Krefeld

FW-KR: Folgemeldung - Brand auf der Rennbahn

Krefeld (ots)

Bei dem in Brand geratenen Gebäude handelte es sich um ein ca. 450 m² großes Lager, in dem Stroh, Maschinen und Geräte gelagert waren. Der Brand konnte durch die Einsatzkräfte mit einem massiven Löschangriff mit bis zu 10 gleichzeitig eingesetzten Löschrohren bekämpft werden. Dadurch konnte auch im letzten Moment ein Übergreifen auf angrenzende Gebäude und Stallungen, in denen ca. 100 Pferde eingestellt sind, verhindert werden. Bei dem Einsatz sind weder Menschen noch Tiere verletzt worden. Eine größere Menge Stroh, die sich noch in dem Brandobjekt befindet, kann nicht abgelöscht werden. Das Stroh wird unter Aufsicht einer Brandwache kontrolliert abbrennen gelassen, wodurch Anwohner in der näheren Umgebung möglicherweise auch noch den Brandgeruch wahrnehmen können. Nachdem die Zahl der Einsatzkräfte zwischenzeitlich deutlich reduziert werden konnte, sind die Nachlöscharbeiten laufend. Die Unterstützungen aus den Nachbarstädten, die bei der Löschwasserversorgung geholfen haben, sind ebenfalls aus dem Einsatz entlassen worden und zu ihren Standorten zurückgekehrt.

Im Einsatz befinden sich derweil noch ca. 20 Einsatzkräfte. Der Einsatz wird voraussichtlich noch bis Sonntagvormittag andauern. Die Kriminalpolizei hat mit den Ermittlungen zur Brandursache begonnen.

Original-Content von: Feuerwehr Krefeld, übermittelt durch news aktuell