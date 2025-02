Feuerwehr Krefeld

FW-KR: Zwei Brände am Donnerstag - keine Verletzten

Am heutigen Donnerstag wurde die Feuerwehr Krefeld zu einem Küchenbrand in einem Reihenmittelhaus auf dem Grüner Dyk alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war zunächst unklar, ob sich noch Personen im Gebäude befinden. Umgehend wurde, neben einem Trupp zur Brandbekämpfung, auch ein Trupp zur Menschenrettung eingesetzt. Glücklicherweise bestätigte sich die Vermutung nicht, es befanden sich keine Personen mehr im Haus. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und eine Ausbreitung auf angrenzende Räume verhindern. Nur kurze Zeit später meldeten Anwohner eines Mehrfamilienhauses auf dem Weidenbruchweg in Krefeld-Linn einen Kellerbrand. Aufgrund des Brandereignisses war der Treppenraum bereits verraucht. Auch hier wurde sowohl eine Menschenrettung, als auch eine Brandbekämpfung durch Trupps unter Atemschutz eingeleitet. Insgesamt wurden acht Personen dem Rettungsdienst zur Untersuchung zugeführt. Es gab glücklicherweise keine Verletzten. In beiden Fällen hat die Polizei die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Im Einsatz waren beide Wachen der Berufsfeuerwehr sowie der Rettungsdienst.

