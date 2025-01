Feuerwehr Krefeld

FW-KR: Brand im Hinterhof greift auf Gebäude über - hoher Sachschaden, keine verletzten Personen

Krefeld (ots)

Am Abend des 06.01.25 um 22:00 gingen gleichzeitig mehrere Notrufe in der Leitstelle der Feuerwehr Krefeld ein. Die Anrufer meldeten den Brand eines Lagergebäudes im Hinterhof eines Wohnhauses in der Krefelder Stadtmitte. Durch die eingetroffene Feuerwehr wurde umgehend eine massive Brandbekämpfung eingeleitet. Der Brand des Lagergebäudes im Hinterhof hatte bereits auf die Fassade des Gebäudes und durch zerstörte Fensterscheiben auf eine Wohnung im zweiten Obergeschoss übergegriffen. Alle Flure des Gebäudes und weitere Wohnungen waren stark verraucht. Zwischenzeitlich waren bis zu vier Trupps der Feuerwehr unter schwerem Atemschutz zeitgleich im Löscheinsatz. Beim Eintreffen der Feuerwehr befanden sich keine Personen mehr im Gebäude. Die Bewohner wurden durch einen Notarzt untersucht und während der Löscharbeiten in einem bereitgestellten Linienbus betreut. Es wurde niemand verletzt. Fünf der sechs betroffenen Wohnungen waren durch den Brand so stark beschädigt, dass die Bewohner diese nicht mehr nutzen können. Diese kamen bei Freunden oder Verwandten unter.

Insgesamt waren 75 Einsatzkräfte der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr sowie des Rettungsdienstes vor Ort. Der Einsatz war nach drei Stunden beendet.

Original-Content von: Feuerwehr Krefeld, übermittelt durch news aktuell