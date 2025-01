Feuerwehr Krefeld

FW-KR: Brand in Pflegeheim - vorbildliches Handeln verhindert größeren Schaden

Krefeld (ots)

Am Montagvormittag den 06.01.2025 kam es in einem Alten- und Pflegeheim im Stadtteil Traar zu einem Brandereignis in einem Wohnbereich. Alarmiert wurde die Feuerwehr durch die Brandmeldeanlage. Durch das schnelle und vorbildliche Handeln der Mitarbeitenden konnte ein größerer Schaden verhindert werden. Das Brandereignis konnte auf den Bereich einer Küche beschränkt werden. Alle Bewohner des betroffenen Wohnbereiches waren bei Eintreffen der Feuerwehr bereits aus dem Gefahrenbereich in Sicherheit gebracht worden. Alle betroffenen Personen wurden notärztlich gesichtet. Durch das Ereignis wurden weder Bewohner noch Mitarbeitende verletzt. Die Feuerwehr konnte den Brand mit einem Löschrohr schnell unter Kontrolle bringen. Im Anschluss wurden umfangreiche Lüftungsmaßnahmen durchgeführt. Der Einsatz konnte nach ca. einer Stunde beendet werden. Insgesamt waren 70 Einsatzkräfte der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr sowie des Rettungsdienstes im Einsatz.

Original-Content von: Feuerwehr Krefeld, übermittelt durch news aktuell