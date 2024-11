Feuerwehr Krefeld

FW-KR: Brand in einem Wohn- und Geschäftshaus

Krefeld (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde die Feuerwehr zu einem Brand in einem Wohn- und Geschäftshaus auf der Kölner Straße gerufen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand ein Kiosk im Erdgeschoss des Gebäudes bereits im Vollbrand. Zwei Bewohner der darüberliegenden Wohnungen hatten das Gebäude bereits eigenständig verlassen. Die Feuerwehr leitete, parallel zur Brandbekämpfung, eine umfassende Menschenrettung mit mehreren Atemschutztrupps ein. Insgesamt konnten drei Personen aus dem verrauchten Wohngebäude gerettet werden. Nach einer notärztlichen Untersuchung konnten diese jedoch vor Ort verbleiben. Sie wurden für die Dauer der Löschmaßnahmen in einem Bus der SWK betreut. Der Brand konnte zügig unter Kontrolle gebracht werden, sodass eine Ausbreitung auf die oberen Stockwerke verhindert wurde. Im Einsatz waren beide Wachen der Berufsfeuerwehr, der Rettungsdienst der Stadt Krefeld sowie die Einheit Fischeln der Freiwilligen Feuerwehr.

Original-Content von: Feuerwehr Krefeld, übermittelt durch news aktuell