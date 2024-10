Feuerwehr Krefeld

FW-KR: Brand in Recyclingbetrieb sorgt für Feuerwehreinsatz im Krefelder Hafen

Krefeld (ots)

Am Sonntag, 20.10.2024 gegen 17:45 Uhr meldete ein Passant der Feuerwehr Krefeld über den Notruf eine Rauchentwicklung und Flammenschein auf dem Betriebshof eines Recyclingunternehmens an der Bataverstraße. Die alarmierten Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst stellten kurz darauf bei ihrem Eintreffen vor Ort fest, dass Teile eines ca. 50 m³ großen Lagerhaufens mit mineralischem Mischabfall im Freibereich des Firmengeländes aus ungeklärter Ursache in Brand geraten waren. Personen wurden bei dem Einsatz nicht verletzt, da der Recyclingbetrieb zum Zeitpunkt des Einsatzes geschlossen war.

Durch die umgehend eingeleitete Brandbekämpfung konnte eine weitere Ausbreitung auf benachbarte Lagerflächen erfolgreich verhindert und der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden. Für die anschließenden Nachlöscharbeiten musste das Lagergut jedoch mithilfe eines Baggers auseinandergezogen und aufwendig abgelöscht werden. Aufgrund der anfänglichen Rauchentwicklung wurden durch die Feuerwehr zudem Luftmessungen im Bereich des Krefelder Hafens durchgeführt. Hierbei konnten keine Schadstoffe in der Umgebung festgestellt werden. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand somit nicht.

Die Feuerwehr Krefeld war für rund 2,5 Stunden mit rund 35 Einsatzkräften der Berufsfeuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehr Gellep-Stratum, der Sondereinsatzgruppe Messen und des Rettungsdienstes der Stadt Krefeld im Einsatz. Die Feuerwache 2 in Krefeld-Linn wurde für die Dauer des Einsatzes außerdem durch die Freiwillige Feuerwehr Uerdingen besetzt.

Original-Content von: Feuerwehr Krefeld, übermittelt durch news aktuell