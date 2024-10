Feuerwehr Krefeld

FW-KR: Kampfmittelfund in Krefeld-Baackeshof/Benrad-Süd

Krefeld (ots)

Im Bereich Krefeld-Baackeshof an der Straße "Hüttensteig" wurde eine Bombe aus dem zweiten Weltkrieg gefunden. Die Entschärfung ist für Sonntag, 27. Oktober 2024 ab 12:00 Uhr vorgesehen. Der eingerichtete Sperrbereich, 300 m um die Fundstelle, ist im Verlauf des Vormittags bis 11:30 Uhr zu räumen.

Eine akute Gefahr geht von der Bombe zurzeit nicht aus. Während der Entschärfung können jedoch Gefahren nicht ausgeschlossen werden. Deshalb sind Evakuierungsmaßnahmen und besondere Verhaltensregeln im betroffenen Bereich erforderlich. Die betroffene Bevölkerung wird durch die Einsatzkräfte vor Ort direkt angesprochen.

Am Sonntag, 27.10.2024 ist ab 10:00 Uhr eine Betreuungsstelle für Betroffene im Pfarrheim "St. Michael" (Freizeitanger 8, 47804 Krefeld) eingerichtet. Mobilitätseingeschränkte Personen können einen Krankentransport über die Rufnummer 02151 / 19222 anfordern. Rufen Sie nur in dringenden Fällen den Notruf von Feuerwehr und Polizei an.

Wie lange die Maßnahmen andauern werden, kann zurzeit noch nicht angegeben werden. Lassen Sie Ihr Rundfunkgerät eingeschaltet. Der Lokalsender "Welle Niederrhein" (87,70 MHz) informiert ab dem Morgen über das Geschehen.

Weitere Informationen zum betroffenen Bereich und zum Ablauf der Maßnahmen erhalten Sie auch auf der Internetseite der Stadt Krefeld unter www.krefeld.de

Informieren Sie bei Bedarf auch Ihre Nachbarn, insbesondere hör- und sehbehinderte Personen und die Personen, für die aufgrund mangelnder deutscher Sprachkenntnisse Erläuterungen zweckmäßig wären.

