Feuerwehr Krefeld

FW-KR: Nächtlicher Kellerbrand sorgt für Feuerwehreinsatz

Krefeld (ots)

Am Morgen des 14.12.2024 gegen 2 Uhr wurde der Feuerwehrleitstelle über den Notruf 112 ein Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus auf der Inrather Straße gemeldet. Mehrere Bewohner gaben an, eine Rauchentwicklung aus dem Kellergeschoss wahrzunehmen. Aufgrund dieser Meldung alarmierte der erfahrene Leitstellendisponent umfangreich Kräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte wurde die Meldung bestätigt, sodass der Einsatzleiter umgehend zwei Löschtrupps zur Brandbekämpfung ins Kellergeschoss entsandte. Zeitgleich wurden mehrere Trupps zur Erkundung und Kontrolle des Treppenraums eingesetzt. Bewohner der angrenzenden Geschosse wurden durch die Feuerwehr aus dem Gebäude geführt und anschließend in einem Bus der SWK Mobil betreut. Durch den Notarzt wurden insgesamt vier Personen untersucht, ein Patient musste anschließend leicht verletzt in ein nahe gelegenes Krankenhaus transportiert werden.

Der arbeits- und personalintensive Brand konnte nach rund einer Stunde unter Kontrolle gebracht werden. Nachdem die aufwendigen Nachlösch- und Belüftungsmaßnahmen abgeschlossen waren, wurde die Einsatzstelle der Polizei übergeben.

Die insgesamt 52 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehr Hüls und des städtischen Rettungsdienstes kehrten nach etwa zweieinhalb Stunden zurück zu ihren Standorten.

