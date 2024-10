LPI-GTH: Sachbeschädigung- Zeugensuche

Arnstadt (ots) - Aus einem auf einem Parkplatz "An der Lehmgrube" geparkten Ford entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Personen unter anderem Bargeld. Der oder die Täter drangen gestern, in der Zeit zwischen 00.45 Uhr und 12.45 Uhr in das Fahrzeug ein. Der Gesamtwert des Beuteguts beträgt ungefähr 900 Euro. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0278117/2024) ...

mehr