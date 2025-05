Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: Führerschein nach Kraftfahrzeugrennen beschlagnahmt

Ludwigsburg (ots)

Eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Vaihingen an der Enz war am Donnerstag (22.05.2025) gegen 17:30 Uhr im Rahmen der Streife auf der Bundesstraße 10 (B 10) in Richtung Vaihingen an der Enz unterwegs. Im Bereich der zweispurigen ausgebauten Enzweihinger Steige näherte sich von hinten ein Motorrad und überholte den Streifenwagen mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit. Die Beamtinnen und Beamten nahmen umgehend die Verfolgung auf. In Enzweihingen schlängelte er sich durch den Berufsverkehr, wobei er auch die Gegenfahrbahn nutzte, um die im Rückstau stehenden Fahrzeuge trotz Überholverbots zu überholen. Der Streife gelang es, die BMW im Bereich der Einmündung zur Leinfelder Straße in Enzweihingen anzuhalten und den Fahrer einer Kontrolle zu unterziehen. Der Führerschein sowie der Fahrzeugschlüssel des 39-Jährigen wurden beschlagnahmt. Er muss nun mit einer Strafanzeige wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens rechnen.

Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz sucht Zeugen und Geschädigte, die durch die Fahrweise des 39-Jährigen gefährdet wurden. Diese werden gebeten, sich unter Tel. 07042 941-0 oder per E-Mail an vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de zu melden.

