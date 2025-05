Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: Motorradfahrer nach Unfallflucht verletzt

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz sucht Zeugen einer Unfallflucht, bei welcher am Freitag (23.05.2025) gegen 12:45 Uhr im Bereich Vaihingen an der Enz ein Motorradfahrer leicht verletzt wurde.

Der 58 Jahre alte Motorradlenker fuhr die Kreissstraße 1644 (K1644) zwischen Häfnerhaslach und Gündelbach entlang, als ihm in einer Kurve ein blau-grauer SUV, vermutlich BMW, entgegenkam. Der SUV schnitt die Fahrbahn des 58-Jährigen, sodass dieser abrupt bremsen musste, um eine Kollision zu verhindern. Im weiteren Verlauf überschlug sich das Motorrad und geriet in den Grünstreifen, wo es schließlich in einem Graben landete. Der unbekannte SUV-Lenker setzte unterdessen seine Fahrt in Richtung Sachsenheim-Häfnerhaslach fort.

Der 58-Jährige wurde vom Rettungsdienst vor Ort versorgt. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 5.000 Euro belaufen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07042 941-0 oder per E-Mail an vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Vaihingen an der Enz in Verbindung zu setzen.

