Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Taschendiebstahl in Mainzer Altstadt

Mainz-Altstadt (ots)

Am Montagmorgen, 14.04.2025 kommt es gegen 10:00 Uhr zu einem Taschendiebstahl in der Mainzer Altstadt.

Eine 41-Jährige Frau hebt an einem Bankautomaten in der Bahnhofstraße einen mittleren dreistelligen Betrag ab und verstaut das Bargeld lose in ihrer Jackentasche. Beim Verlassen der Bank wird sie von fünf unbekannten Personen in ein Gespräch verwickelt und im weiteren Verlauf bedrängt. Als die 41-Jährige von einen der Personen angerempelt wird, entfernt sie sich schließlich von der Örtlichkeit. Im Nachgang bemerkt sie das Fehlen ihres zuvor abgehobenen Bargeldes. Bei den fünf verdächtigen Personen handelte es sich um drei Frauen und zwei Männer. Näher können die Verdächtigen nicht beschrieben werden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-34250 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

