POL-PPMZ: Callcenterbetrüger bringen 85-Jährige aus Mainz um 3000 Euro

Mainz (ots) - Am frühen Sonntagmorgen, 13.04.2025, gegen 02:00 Uhr kam es in einem Gewerbegebiet in der Barcelona-Allee in Mainz-Hechtsheim, unweit des Messegeländes, zu einem Einbruch in eine Tankstelle. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich Zugang zu den Räumlichkeiten und stahlen nach derzeitigem Stand unter anderem Bargeld. Die Kriminalpolizei Mainz ...

mehr