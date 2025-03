Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Fahrstreifen gewechselt

Am Donnerstag stießen auf der B10 bei Göppingen zwei Autos zusammen.

Ulm (ots)

Um 14.10 Uhr herrschte Berufsverkehr auf der B10 in Fahrtrichtung Stuttgart. Während ein 57-Jähriger mit seinem BMW auf dem rechten Fahrstreifen fuhr, befand sich ein 70-Jähriger mit seinem VW auf dem linken Fahrstreifen. Beide Fahrzeuge stießen seitlich zusammen. Die Polizei Göppingen hat den Unfall aufgenommen. Dabei machten beide Fahrer unterschiedliche Angaben darüber, wer den Fahrstreifen gewechselt hat. Deshalb bittet die Polizei um Hinweise von Zeugen unter Tel. 07161/632360. Die Schadenshöhe am BMW wird auf 3.500 Euro, der am VW auf 2.000 Euro geschätzt.

++++0435921

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell