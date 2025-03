Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Kind rennt in Auto

Am Donnerstag erlitt ein Sechsjähriger bei einem Unfall bei Göppingen schwere Verletzungen.

Ulm (ots)

Kurz nach 12.30 Uhr war eine 83-jährige Autofahrerin in Jebenhausen unterwegs. Sie fuhr mit ihrem VW im Lerchenweg. Plötzlich rannte ein Kind auf die Straße und prallte in die Fahrzeugseite. Da schwere Verletzungen nicht ausgeschlossen werden konnte war ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Der brachte den Sechsjährigen in eine Klinik. Die Verkehrspolizei Mühlhausen hat den Unfall aufgenommen. Den Erkenntnissen zufolge soll sich der Sechsjährige beim Spielen mit Freunden hinter einem geparkten Auto versteckt haben. Von dort rannte er auf die Straße und in das langsam vorbeifahrende Auto. Am Auto entstand kein Sachschaden.

++++0435040

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell