Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Zeugen gesucht nach Einbruch in Tankstelle in Mainz-Hechtsheim

Mainz (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, 13.04.2025, gegen 02:00 Uhr kam es in einem Gewerbegebiet in der Barcelona-Allee in Mainz-Hechtsheim, unweit des Messegeländes, zu einem Einbruch in eine Tankstelle. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich Zugang zu den Räumlichkeiten und stahlen nach derzeitigem Stand unter anderem Bargeld.

Die Kriminalpolizei Mainz hat die Ermittlungen aufgenommen. Die zuständigen Beamtinnen und Beamten suchen weitere Zeugen und sonstige Hinweisgeber, die zu besagtem Zeitpunkt an besagter Örtlichkeit sowie angrenzenden Bereichen wie Feldwegen und Zubringerstraßen auffällige Beobachtungen gemacht haben - insbesondere zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

