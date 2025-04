POL-PIKUS: Vandalen am Werk, Gemeindehütte beschädigt

Bosenbach (ots) - Am frühen Samstagmorgen, 02:42 Uhr, kam es in der Hauptstraße Bosenbach zum Verkehrsunfall. Ein 31-jähriger Pkw-Fahrer war in Richtung Altenglan unterwegs, als er nach rechts von der Fahrbahn abkam. Hier stieß das Auto gegen eine Steinmauer. Der Mann wurde vorsorglich zur Untersuchung durch den Rettungsdienst zum Krankenhaus Kusel gebracht. Es konnte festgestellt werden, dass der Fahrer deutlich nach ...

