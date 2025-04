Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg

POL-PIKUS: Verkehrsunfallflucht in Altenglan

Altenglan (ots)

In der Tatzeit von Mittwoch, 02. April von 12:00 Uhr bis Freitag, 04. April 15:00 Uhr, kam es in Altenglan (Genickel) zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach ersten Erkenntnissen beschädigte vermutlich ein LKW in einer Kurve das Dach eines Anwesens. Nach dem Zusammenstoß hat der Verursacher das Weite gesucht, ohne Angaben seiner Beteiligung gemacht zu haben. Ein Strafverfahren wegen unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle wurde eingeleitet. Zeugen der Tat werden gebeten die POLIZEI in Kusel zu kontaktieren. |PIKUS

