Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg

POL-PIKUS: Spiegel abrasiert

Ein Dokument

Dittweiler (Kreis Kusel) (ots)

Ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt mit lautem Knall einen geparkten Pkw. Am Dienstag, 01.04.2025 fuhr ein derzeit unbekanntes Fahrzeug auf der St. Wendeler Straße (L 355) in Richtung Schönenberg-Kübelberg. Um 17:18 Uhr beschädigte die-ses einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand vor dem Anwesen Nr. 8 geparkten blau-en Opel Astra. Obwohl ein lautes Geräusch zu vernehmen war, entfernte sich der noch unbekannte Unfallverursacher, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Die Polizei bittet um Hinweise an die Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg unter Tel.: 0631 - 369-14799 bzw. die Polizeiinspektion Kusel unter Tel.: 0631 369-14499 oder pikusel@polizei.rlp.de. |pikus

Original-Content von: Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg, übermittelt durch news aktuell