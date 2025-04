Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg

POL-PIKUS: Schwerer Unfall durch Missachten der Vorfahrt

Rathsweiler (Kreis Kusel) (ots)

Am Ortseingang Niederalben stoßen zwei Pkw zusammen, Insassen werden verletzt. Am Dienstag, 1. April 2025 gegen 08.45 Uhr beabsichtigte die Fahrerin eines silbernen Pkw aus der Ortslage Niederalben nach links auf die L 169 in Richtung Bundesstraße 420 einzubiegen. Im Einmündungsbereich kam es zu einem Zusammenstoß mit ei-nem roten Pkw, der aus Richtung B 420 kam. Beide Insassen des silbernen Pkw und der Insasse des bevorrechtigten roten Pkw wurden verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, sie mussten abgeschleppt werden. Auslaufende Betriebsstoffe mussten aufgefangen und entfernt werden. Neben den Kräften der Polizei erschienen zwei Rettungswagen und ein Notarzt an der Unfallstelle. Wertvolle Arbeit zur Bewältigung der Lage verrichteten zahlreiche Kräfte der Feuerwehren Ulmet, Erdesbach und Altenglan sowie Kräfte der Straßen-meisterei Kusel. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die L 169 Höhe der ersten Einfahrt Niederalben gesperrt werden. |pikus

