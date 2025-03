Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Mülleimerbrand auf Schultoilette

Stuttgart (ots)

- Mülleimer brennt auf Schultoilette - Reinigungskraft verhindert Brandausbreitung - Schule wurde aufgrund der Rauchentwicklung geräumt

Am Freitagnachmittag wurde die Feuerwehr Stuttgart gegen 16:30 Uhr zu einem Brand in einer Schule in Stuttgart-Feuerbach gerufen. Auf der Herrentoilette im Erdgeschoss brannte ein Papiermülleimer.

Eine anwesende Reinigungskraft führte vor Eintreffen der Feuerwehr Löschmaßnahmen durch und verbrachte den Mülleimer ins Freie. Auf Grund der Rauchentwicklung wurde die Schule durch Lehrkräfte geräumt.

Ein Atemschutztrupp der Feuerwehr begab sich über den Haupteingang in die betroffene Toilette. Der Bereich wurde nochmals mit einer Wärmebildkamera kontrolliert. Zur Entrauchung des Schulgebäudes wurden zwei mobile Lüfter eingesetzt.

Das Schulgebäude konnte nach Beendigung der Entrauchung wieder genutzt werden. Die Polizei nahm Ermittlungen für eine eventuelle Brandstiftung auf.

Der Feuerwehr konnte gegen 17:00 Uhr beendet werden.

Einsatzkräfte

Berufsfeuerwehr

Feuerwache 2: Löschzug

Feuerwache 3: Direktionsdienst

Feuerwache 4: Löschfahrzeug, Drehleiter

Rettungsdienst

Ein Rettungswagen, Organisatorischer Leiter Rettungsdienst

Original-Content von: Feuerwehr Stuttgart, übermittelt durch news aktuell