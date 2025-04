POL-PIKUS: Der Zug hat keine Bremse

Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg

Der Zug hat keine Bremse

Rammelsbach (Kreis Kusel) (ots)

Ein Pkw fährt mit angehängtem Anhänger aus Rammelsbach in Richtung Altenglan. Soweit - so unspektakulär ... Kurz nach Verlassen der Ortslage Rammelsbach löste sich die Verbindung zwischen Fahrzeug und Anhänger, welcher sich auf der B 420 selbstständig machte. Glücklicherweise rollte der voll beladene Nachläufer nach rechts in die Leitplanke, statt als unkontrolliertes Geschoss im Gegenverkehr verheerenden Schaden anzurichten. Ersten Ermittlungen zufolge dürfte die Unfallursache in der nicht ordnungsgemäß montierten, abnehmbaren Anhängerkupplung zu sehen sein. Der Verantwortliche sieht einem Bußgeldverfahren entgegen. |pikus

