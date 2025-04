Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg

POL-PIKUS: Auf den Hund gekommen

Erdesbach (Kreis Kusel) (ots)

Einen Schreck zur Mittagsstunde erlebt eine junge Dame. Sie stand am Dienstag, 01.04.2025 gegen 12:30 Uhr an der Bushaltestelle in der Orts-mitte. Aus Richtung Kuselweg näherte sich ein blauer dreirädriger Kleintransporter, welcher umgangssprachlich als Ape bezeichnet wird. Das Fahrzeug hielt an und plötzlich lief ein Hund bellend auf die Dame zu. Er sprang an ihr hoch und biss ihr ins Bein. Der Fahrer des Fahrzeugs rief den Hund mit dem Namen "Django", worauf das Tier in den Transporter sprang. Bei dem Hund handelt es sich um ein weiß/beiges et-wa kniehohes Tier, womöglich ein Border Collie. Die Situation wirkte, als sei der Fah-rer auf der Suche nach seinem ausgebüxten Vierbeiner. Der Mann stieg zum Rufen des Hundes kurz aus und entfernte sich nach der Zusammenkunft wieder. Er dürfte von kräftiger Gestalt und etwa 50 Jahre alt sein. Er hatte kurze schwarze Haare und trägt einen 3-Tage-Bart. Vom sich entfernenden Fahrzeug konnte ein Bild geschossen werden. Die Polizei fordert den Fahrer des Transporters auf, sich auf der Dienststelle zu mel-den. Wer Hinweise auf das gesuchte Fahrzeug oder den beschriebenen Hund geben kann, wende sich bitte an die Polizeiinspektion Kusel unter Tel.: 0631 369-14499 oder pikusel@polizei.rlp.de. |pikus

