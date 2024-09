POL-NOM: Ohne Erlaubnis gefischt

Northeim (ots) - Hardegsen, Giesseturm / Freibad Hardegsen, Sonntag, 01.09.2024, 13.30 - 17.30 Uhr HARDEGSEN (Wol) - Zweites Rad vor Ort belassen. Am Sonntag zwischen 13.30 - 17.30 Uhr kam es zu einem Fahrraddiebstahl in Hardegsen. Der Geschädigte schloss sein Pedelec mit einem zweiten Fahrrad eines Bekannten zusammen an einem Zaun an. Als beide zu den Fahrrädern zurückkehrten, war das Pedelec der Marke Cube (Farbe: schwarz) im Wert von ca. 3.000 Euro nicht mehr vor Ort. ...

