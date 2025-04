Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg

POL-PIKUS: Verkehrsunfall in der Hauptstraße Bosenbach

Bosenbach (ots)

Am frühen Samstagmorgen, 02:42 Uhr, kam es in der Hauptstraße Bosenbach zum Verkehrsunfall. Ein 31-jähriger Pkw-Fahrer war in Richtung Altenglan unterwegs, als er nach rechts von der Fahrbahn abkam. Hier stieß das Auto gegen eine Steinmauer. Der Mann wurde vorsorglich zur Untersuchung durch den Rettungsdienst zum Krankenhaus Kusel gebracht. Es konnte festgestellt werden, dass der Fahrer deutlich nach Alkohol roch. Folge, eine Blutentnahme musste an-geordnet werden. Zudem beleidigte der Mann die eingesetzte Polizeikräfte mehrfach. Der Führerschein wurde einbehalten. Entsprechende Strafverfahren wurden gegen den 31-jährigen Mann eingeleitet. Der verunfallte Pkw wurde durch einen Abschlepper abtransportiert. |PIKUS

