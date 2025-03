Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Zeugen zu Einbruch in Ladengeschäft gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntag (23.03.2025) zwischen 01:30 Uhr und 08:00 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in eine Einkaufspassage in der Wilhelmstraße in Ludwigsburg ein. Über eine gewaltsam aufgedrückte Schiebetüre gelangten die Täter in das Innere der Passage. Aus einem Ladengeschäft entwendeten die Täter eine Metallkassette mit Bargeld in dreistelliger Höhe. Der entstandene Sachschaden ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Bereits in der Nacht von Samstag (22.03.2025) auf Sonntag (23.03.2025) kam es zwei ähnlich begangenen Einbrüchen im Stadtgebiet.

Zwischen Samstag (22.03.205) 18:00 Uhr und Sonntag (23.03.2025) gegen 06:00 Uhr brachen noch unbekannte in eine Bäckerei am Kaffeeberg in Ludwigsburg ein. Auch hier wurde die Schiebetür mittels erheblichem Kraftaufwand aufgebrochen um sich Zutritt in den Laden zu verschaffen. Hierbei entstand ein Schaden von schätzungsweise 4.000 Euro. Ob die Täter Beute machen konnten, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Am Sonntag (23.03.2025) gegen 05:00 Uhr wurde in der Hospitalstraße in Ludwigsburg mit einem unbekannten Gegenstand die Scheibe eines dortigen Supermarktes eingeschlagen. Durch aufmerksame Anwohner wurden hier die Täter mutmaßlich gestört und flüchteten. Eine eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Ob die Taten im Zusammenhang stehen, ist noch Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen. Das Polizeirevier Ludwigsburg bittet daher Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 07141 18-5353 oder per Mail unter ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell