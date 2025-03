POL-IZ: 250305.2 Heide: Mann greift Frau mit Messer an (Folgemeldung 1)

Heide (ots) - Am frühen Dienstagabend hat ein Mann in einem Mehrfamilienhaus in Heide seine Lebensgefährtin mit einem Messer angegriffen. Die Geschädigte erlitt hierdurch lebensgefährliche Verletzungen. Die Bezirkskriminalinspektion Itzehoe hat in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Itzehoe die Ermittlungen in dieser Sache übernommen. Gegen 17:00 Uhr teilte ein 57-Jähriger über den Notruf der Polizei mit, ...

