POL-IZ: 250305.1 Heide: Mann greift Frau mit Messer an

Heide (ots)

Am frühen Dienstagabend hat ein Mann in einem Mehrfamilienhaus in Heide seine Lebensgefährtin mit einem Messer angegriffen. Die Geschädigte erlitt hierdurch lebensgefährliche Verletzungen. Die Bezirkskriminalinspektion Itzehoe hat in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Itzehoe die Ermittlungen in dieser Sache übernommen.

Gegen 17:00 Uhr teilte ein 57-Jähriger über den Notruf der Polizei mit, dass er soeben seine Lebensgefährtin mit einem Messer angegriffen habe. Ermittlungen zum Motiv des Täter stehen derzeit noch aus.

Für die Frau bestand Lebensgefahr.

Den Tatverdächtigen nahmen Polizeibeamte unmittelbar am Tatort fest.

Weitere Informationen können derzeit seitens Polizei und Staatsanwaltschaft nicht mitgeteilt werden.

Björn Loop

