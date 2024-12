Polizei Mettmann

POL-ME: Zigarettenautomat aufgesprengt - Polizei bittet um Hinweise - Hilden - 2412035

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Unbekannte sprengten in der Nacht auf Dienstag, 10. Dezember 2024, einen Zigarettenautomaten in Hilden auf, entwendeten jedoch nichts. Anschließend entkamen die Täterinnen oder Täter unerkannt. Nun bittet die Polizei um Hinweise.

Das ist aktuell bekannt:

Gegen 3:15 Uhr meldete sich ein Zeuge bei der Polizei und berichtete von einem lauten Knall in der Neustraße. Als Einsatzkräfte der Polizei an der Einsatzstelle eintrafen, stellten sie einen erheblich beschädigten Zigarettenautomaten fest, der an einer Hauswand angebracht war. Der Automat wurde augenscheinlich versucht aufzusprengen. Dennoch gelang es den Unbekannten nicht, Zigarettenschachteln oder die Geldkassette zu entnehmen.

Die Polizeibeamtinnen und -beamten leiteten umgehend eine Fahndung ein, konnten jedoch keine verdächtigen Personen antreffen.

Daher fragt die Polizei nun: Wer hat in der Nacht auf Dienstag im Bereich der Neustraße verdächtige Beobachtungen gemacht oder kann sonstige Hinweise geben, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Die Polizei Hilden nimmt Hinweise jederzeit unter der 02103 898-6410 entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell