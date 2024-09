Coesfeld (ots) - Bislang unbekannter Täter schlugen am 07.09.2024, in der Zeit von 17.30 Uhr bis 20.00 Uhr, ein rückwärtig gelegenes Fenster eines Wohnhauses auf der Straße Goxel in Coesfeld ein und gelangten so ins Innere. Hier durchsuchten sie sämtliche Räume und Schränke. Zum Diebesgut kann noch nichts gesagt werden. Hinweise bitte an die Polizei in Coesfeld unter 02541-140. Rückfragen bitte an: Polizei ...

