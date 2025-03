Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Essingen - Verkehrsunfall infolge Vorfahrtsverstoß

Am 11.03.2025 befuhr gegen 07:20 Uhr eine 20-jährige Mercedes-Fahrerin die Fischlinger Straße in Essingen und wollte nach links auf die L542 Richtung Ortsmitte abbiegen. Hierbei missachtet sie die Vorfahrt eines von links kommenden 48-jährigen Audi-Fahrers. Bei dem folgenden Zusammenstoß entstand Sachschaden in Höhe von 20.000 Euro. Der PKW Audi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Zudem wurden beide Fahrzeugführer leicht verletzt. Die Räumungsarbeiten dauerten bis 09:30 Uhr an, hier war eine Absicherung durch eine Streifenwagenbesatzung erforderlich. Die 20-Jährige wird sich in einem Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten müssen.

