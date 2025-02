POL-H: Zeugenaufruf: Autofahrer bei Verkehrsunfall in Obershagen schwer verletzt - Wer kann Hinweise zum Unfallgeschehen geben?

Hannover (ots) - Am 26. November 2024 hat ein bislang unbekannter Mann einem 36-Jährigen aus Nordhessen eine gefälschte Luxusuhr verkauft. Das Treffen fand in der Nähe des Hauptbahnhofs Hannover statt, wo der Betrüger dem Käufer die Uhr samt Kaufbeleg übergab. Der 36-Jährige zahlte einen mittleren fünfstelligen Betrag in bar - erst später stellte sich heraus, ...

