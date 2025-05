Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Verkehrsunfall mit einem schwer- und leichtverletzten Pkw-Lenker

Ludwigsburg (ots)

Am Freitagmittag kam es gegen 14:15 Uhr kam es zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem der 46-jährige Fahrer eines Opel Corsa schwer sowie der 81-jähriger Lenker eines Mercedes leicht verletzt wurden. Der Unfall ereignete sich, als der Opelfahrer von der Kreisstraße 1036 aus Richtung des Industriegebietes Gültstein kommend nach links in die Kreisstraße 1037 nach Tailfingen abbiegen wollte. Hierbei übersah er den aus Richtung Horber Straße entgegenkommenden Mercedes und kollidierte im Einmündungsbereich frontal mit dem Fahrzeug des 81-Jährigen. Durch die Kollision drehte sich der Opel einmal und kam auf der Gegenfahrbahn zum Stehen. Die Fahrer beider Fahrzeuge wurden durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf 18.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme, der Bergung der Fahrzeuge sowie die Reinigung der Fahrbahn musste die Kreisstraße 1036 für ca. drei Stunden voll gesperrt werden. Neben insgesamt 5 Streifen der Polizei waren starke Kräfte des Rettungsdienstes, der Feuerwehr und der Straßenmeisterei an der Unfallstelle eingesetzt.

