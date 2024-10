Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: BAB6/BAB61/Hockenheim, Rhein-Neckar-Kreis: Verfolgungsfahrt auf der Autobahn - Geschädigte gesucht

BAB6/BAB61/Hockenheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Freitag gegen 14 Uhr war eine Streife der Autobahnfahndung auf der A6 von Heilbronn in Richtung Mannheim unterwegs. Kurz nach dem Autobahnkreuz Walldorf beschloss die Streife einen Audi zu kontrollieren. Als die Beamten dem Fahrer am Parkplatz "Geißheck" die Kontrolle ankündigten, beschleunigte der Mann stark und flüchtete in Richtung des Autobahndreiecks Hockenheim. Hierbei dürfte der Verdächtige zumindest einen anderen Verkehrsteilnehmer zu einem Ausweichmanöver genötigt haben. Im weiteren Verlauf wechselte der Flüchtige mit hohen Geschwindigkeiten auf die A61. Aufgrund des wesentlich dichteren Verkehrs dort war der Mann schließlich gezwungen kurz vor der Anschlussstelle Hockenheim seine Flucht abzubrechen. Bei der Kontrolle des 23-jährigen Audi-Fahrers offenbarte sich den eingesetzten Polizeibeamten schnell der Grund für dessen Flucht: Er ist nicht im Besitz eines entsprechenden Führerscheins. Gegen ihn wurde nun ein Strafverfahren eingeleitet. Der geschädigte Verkehrsteilnehmer, sowie weitere Geschädigte oder Zeugen, werden gebeten, sich mit der Autobahnpolizei in Walldorf unter Tel.: 06227/35826-0 in Verbindung zu setzen.

