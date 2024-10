Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Alkoholisierter Autofahrer nach Unfall geflüchtet und Hauswand beschädigt.

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstagabend kurz nach 18 Uhr ereignete sich in der Heidelberger Straße ein Verkehrsunfall zwischen zwei Autos. Ersten Ermittlungen zur Folge fuhr ein 54-jähriger Autofahrer mit einem Mercedes-Benz Richtung Sandhausen, als er dabei zu weit auf die Gegenfahrbahn geriet und mit dem Außenspiegel eines entgegenkommenden Ford kollidierte. Anschließend flüchtete der Unfallverursacher, ohne anzuhalten und seine Personalien zu hinterlassen. Der 31-jährige Ford-Fahrer meldete dies der Polizei und fuhr dem Verursacher hinterher. Die hinzugezogene Polizeistreife konnte den Mann kurze Zeit später an seinem Wohnanwesen in Leimen antreffen und eine Kontrolle durchführen. Hierbei nahmen sie starken Alkoholgeruch wahr. Der Verdacht bestätigte sich, ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 3 Promille. Aufgrund dessen wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Auch der Führerschein wurde von den Beamten einbehalten. Außerdem stellte sich heraus, dass der Betrunkene beim Einparken die Hauswand eines Nachbarn beschädigt hatte.

Der Gesamtsachschaden beträgt etwa 5.000 Euro. Nun sieht er einer Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs entgegen. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann entlassen. Die Unfallermittlungen hat das Polizeirevier Wiesloch aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell