Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Aidlingen und Jettingen: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagabend, gegen 19:48 Uhr, wurde dem Führungs- und Lagezentrum des Polizeipräsidiums Ludwigsburg über Notruf ein Verkehrsunfall in Aidlingen in der Deufringer Straße gemeldet. Der zunächst unbekannte Fahrer eines silberfarbenen Audi A3 kollidierte aus unbekannter Ursache mit einem vor ihm fahrenden Pkw Mercedes S 500 und entfernte sich anschließend unerkannt von der Unfallstelle. Kurz vor 20:00 Uhr wurde von einem Verkehrsteilnehmer über Notruf eine auffällige Fahrweise eines Audi A3 auf der Bundesstraße 14 zwischen Nufringen und Herrenberg gemeldet. Um 20:00 Uhr wurde über Notruf dem Polizeipräsidium Ludwigsburg ein verunfallter silberfarbener Audi A3 am Kreisverkehr der Kreisstraßen 1030 / 1024 in Oberjettingen gemeldet. Hierbei wurde der 38-jährige Lenker des Audi A3 schwer verletzt und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Nach bisherigen Ermittlungen fuhr der 38-Jährige aus Richtung Herrnberg kommend in Richtung Nagold. Nach Zeugenaussagen überholte der Fahrer kurz vor dem Kreisverkehr noch drei Fahrzeuge. Infolge nicht angepasster Geschwindigkeit konnte er den Kreisverkehr nicht ordnungsgemäß befahren und fuhr über die bauliche Einrichtung des Kreisverkehrs und verunfallte alleinbeteiligt. Im weiteren Verlauf überschlug sich der Audi und kam auf dem Dach zum Liegen. Der Audi war nicht mehr fahrbereit, musste zunächst geborgen und anschließend abgeschleppt werden. Beim derzeitigen Stand der Ermittlungen wird davon ausgegangen, dass es sich bei allen drei Vorfällen um dasselbe Fahrzeug handelte. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde der Audi beschlagnahmt. Beim 38-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt. Zeugen der Fahrweise des Audis sowie Personen, welche sich durch die Fahrweise gefährdet fühlten werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg telefonisch unter 0711 6869 0 oder per Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell