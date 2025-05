Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Zeugen nach Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Zwei leicht verletzte Personen und 19.000 Euro Schaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Samstagmittag, gegen 12:44 Uhr, im Kreuzungsbereich Mahdentalstraße / Vogelhainweg. Ein 52-jähriger Fahrer eines Nissan Leaf befuhr den Vogelhainweg in nördliche Richtung und wollte die Mahdentalstraße verbotswidrig geradeaus überqueren um weiter auf dem Vogelhainweg zu fahren. Eine 33-jährige Lenkerin eines Audi A3 befuhr die Mahdentalstraße in stadteinwärtiger Richtung. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Hierbei wurden die 49-jährige Beifahrerin im Nissan und die 33-Jährige leicht verletzt. Beide Verletzten wurden mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Mutmaßlich wurde das Rotlicht der Lichtzeichenanlage an der Kreuzung missachtet. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sindelfingen unter 07031 6970 oder per Mail an sindelfingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

