Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Graffiti an Baucontainer

Nordhausen (ots)

Unbekannte betraten widerrechtlich in der zurückliegenden Nacht eine Baustelle in dem Bereich der Bahnhofstraße/Uferstraße. Hier brachten sie an zwei Baucontainern in der Größe von etwa 3 m mal 1,5 m Schriften an. Die Täter bekundeten mit den Graffiti ihre Zugehörigkeit zu einem örtlichen Fußballverein.

Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen nahmen eine entsprechende Anzeige wegen Sachbeschädigung auf. Im Zuge der Ermittlungen werden Zeugen gesucht, die Hinweise zu den Tätern oder der Tat geben können. Sie werden gebeten sich bei der Polizei Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0079920

