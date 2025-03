LPI-NDH: Torbogen in Brand - Zeugen gesucht

Nordhausen (ots) - Etwa 15000 Euro Sachschaden sind die Folge eines Zusammenstoßes zweier Straßenbahnen in Nordhausen. Gestern Nachmittag waren die im Gegenverkehr befindlichen Straßenbahnen im Bereich der Bahnhofstraße aus bislang ungeklärter Ursache miteinander kollidiert. Eine Bahn entgleiste, konnte jedoch wieder eingegleist werden. Eine Straßenbahn befand sich in Betriebsfahrt, in der anderen befanden sich zehn Fahrgäste. Personen kamen nicht zu Schaden. Die ...

