POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Ergänzende Pressemitteilung zu: Renningen: 47-jähriger Tatverdächtiger verletzt 38-Jährigen schwer - Polizei ermittelt

Nachdem am Donnerstagnachmittag (22.05.2025), gegen 15.00 Uhr am Bahnhof in Renningen ein 38 Jahre alter Mann vermutlich durch Messerstiche verletzt wurde (erste Pressemitteilung vom 22.05.2025: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/6040537), ermittelt die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg wegen eines versuchten Tötungsdelikts gegen den 47-jährigen Tatverdächtigen.

Es ergaben sich zwischenzeitlich Hinweise darauf, dass die beiden Männer miteinander bekannt sein dürften. Nachdem zunächst wohl ein Streit zwischen ihnen ausgebrochen war, soll die Auseinandersetzung auf dem Bahnsteig handgreiflich geworden sein. Im Zuge dessen soll der 47 Jahre alte Tatverdächtige den 38-Jährigen mit vermutlich mehreren Messerstichen schwer verletzt haben. Hierauf sollen sich beide vor das Bahnhofsgebäude und anschließend in eine S-Bahn, die an einem anderen Bahnsteig stand, begeben haben. Zeugen kümmerten sich hier um den schwer verletzten 38-Jährigen. Der 47-jährige Tatverdächtige habe nun die Flucht ergriffen. Weiteren Zeugen hätten dies jedoch verhindert, so dass die Polizei ihn vorläufig festnehmen konnte.

Während sich der 38-Jährige, gegen den ebenfalls ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet wurde, weiterhin in einem Krankenhaus befindet, wurde der 47-Jährige zwischenzeitlich entlassen und am Freitagnachmittag (23.05.2025) beim Amtsgericht Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl wegen versuchtem Totschlags gegen ihn, setzte diesen in Vollzug und wies den türkischen Staatsangehörigen in eine Justizvollzugsanstalt ein.

Die Kriminalpolizei bittet weiterhin Zeugen, die die beiden Männer am Bahnhof in Renningen oder auch zuvor beobachtet haben, sich unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail: hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de zu melden.

