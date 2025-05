LPI-G: 7 gegen 2

Gera (ots) - Am Freitagmorgen meldeten sich zwei Frauen aus dem Geraer Stadtteil Debschwitz bei der Polizei und teilten Einbrüche in ihre Fahrzeuge mit. In beiden Fällen waren die Pkw´s in Tiefgaragen an den jeweiligen Wohnadressen abgestellt wurden. Als die Damen zu ihren Gefährten gingen, mussten Sie feststellen, dass jeweils eine Seitenscheibe eingeschlagen und diverse Gegenstände aus den Autos entwendet wurden. Es entstand Sachschaden im mittleren vierstelligen ...

