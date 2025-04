Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsverstoß und Sprung in den Lankower See

Schwerin (ots)

Die Kontrolle eines E-Scooter-Fahrers durch die Polizei, in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch, endet mit einem Sprung in das eiskalte Wasser des Lankower Sees.

Während einer nächtlichen Streifenfahrt fiel den Schweriner Polizeibeamten in der Lübecker Straße der Fahrzeugführer eines E-Scooter auf. Aufgrund eines am Fahrzeug angebrachten Anhängers, entschlossen sich die Kollegen den Fahrer zu kontrollieren. Dieser missachtete die Weisungen der Beamten anzuhalten und beschleunigte seine Fahrt. Auch die Hinweise - "Stopp Polizei" -, des mittlerweile fußläufig nacheilenden Kollegen, ignorierte der Flüchtende scheinbar. Durch Abbiegen in eine Seitenstraße, über ein Seegrundstück, versuchte er der Verkehrskontrolle zu entgehen. In einer Sackgasse angekommen, entschied sich der 30-jährige Deutsche für einen Sprung in den Lankower See, welchen er in der Folge zum Teil durchschwamm. Er stieg am anderen Ufer aus dem eiskalten Nass, wo ihn jedoch bereits eine zweite Funkstreifenwagenbesatzung in Empfang nahm. Der Schwimmer wurde von den Beamten umgehend in eine wärmende Rettungsdecke gehüllt, um gesundheitlichen Folgen vorzubeugen. Die Kontrolle der Person, deren Fahrtüchtigkeit sowie der mitgeführten Sachen ließen keinerlei Rückschlüsse auf begangene Straftaten zu. Lediglich die unerlaubte Fahrzeugkombination war scheinbar ausschlaggebend für die Reaktion des E-Scooter-Fahrers. Diese wurde durch die Kollegen nun geahndet. Durch die Missachtung der polizeilichen Zeichen und Weisungen kommt jetzt jedoch noch ein zusätzliches Bußgeld auf den Bürger zu. Nach der erfolgten Prüfung des Gesundheitszustandes des Probanden durch eine hinzugerufene RTW-Besatzung, konnte dieser glücklicherweise wohlbehalten aus der polizeilichen Maßnahme entlassen werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell