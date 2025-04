Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Diebesgut im Wert von mehreren Tausend Euro entwendet - zwei Ladendiebe in Haft

Güstrow (ots)

Zwei polnische Männer im Alter von 31 und 37 Jahren haben in einem Güstrower Drogeriemarkt hochwertige Kosmetik- und Parfumprodukte im Wert von mehreren Tausend Euro entwendet. Bereits am 27. März gelang es der Polizei Güstrow dank der guten Zusammenarbeit mit dem vor Ort eingesetzten Ladendetektiv diese beiden Ladendiebe auf frischer Tat festzunehmen. Nun befinden sich die Tatverdächtigen bereits in Untersuchungshaft.

Gegen 13:50 Uhr erhielt die Polizei Güstrow den Hinweis, dass die zwei Männer in einer Drogeriefiliale am Pferdemarkt in Güstrow beim Diebstahl von Produkten beobachtet wurden. Da sich die zwei Tatverdächtigen bereits auf dem Weg nach draußen befanden, entschloss sich der eingesetzte Ladendetektiv in unmittelbarer Nähe der Männer zu bleiben, um die bereits alarmierten Polizeikräfte zielgenau an die Diebe heranführen zu können. Bei der Durchsuchung der Tatverdächtigen sowie auch ihres Fahrzeuges konnte zahlreiches Diebesgut sichergestellt werden. Im Zuge der weiteren Ermittlungen hat sich der Verdacht erhärtet, dass die Männer für weitere Diebeshandlungen im gesamten Norddeutschen Raum verantwortlich sein könnten. Die diesbezüglich weiterführenden kriminalpolizeilichen Maßnahmen dauern an.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Rostock wurden durch das Amtsgericht Güstrow Haftbefehle gegen die beiden Männer erlassen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell