Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Erneut Pkw-Einbrüche

Gera (ots)

Am Freitagmorgen meldeten sich zwei Frauen aus dem Geraer Stadtteil Debschwitz bei der Polizei und teilten Einbrüche in ihre Fahrzeuge mit. In beiden Fällen waren die Pkw´s in Tiefgaragen an den jeweiligen Wohnadressen abgestellt wurden. Als die Damen zu ihren Gefährten gingen, mussten Sie feststellen, dass jeweils eine Seitenscheibe eingeschlagen und diverse Gegenstände aus den Autos entwendet wurden. Es entstand Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich. Der Inspektionsdienst Gera leitete Verfahren wegen Besonders schweren Fall des Diebstahls ein. Eine der Geschädigten erhielt wenig später eine erfreuliche Nachricht. Ein Spaziergänger fand einen Teil der Beute im Stadtwald in Gera, welche somit wieder ausgehändigt werden konnte. Die Geraer Polizei weist daraufhin: Lassen Sie keine persönlichen Gegenstände sichtbar in ihren Fahrzeugen liegen und achten Sie darauf, dass Zugangstüren / Rolltore zu Garagen verschlossen sind. (PS)

