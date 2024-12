LPI-G: Beendigung der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 16-Jähriger

Altenburg (ots) - Altenburg: Polizeibeamte kamen am 01.12.2024 gegen 16:30 Uhr in der Ahornstraße zum Einsatz. Dort hatte ein Mann von einem Balkon aus lautstark volksverhetzende und beleidigende Äußerungen gegen Frauen und Kinder auf der Straße geschrien. Im Rahmen des polizeilichen Einsatzes konnte ein 33-jähriger Mann als Tatverdächtiger ermittelt werden. Er muss sich nun wegen Volksverhetzung und Beleidigung strafrechtlich verantworten.(CS) Rückfragen bitte an: ...

