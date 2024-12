LPI-G: Frauen und Kinder beleidigt

Greiz (ots) - Greiz. Am 01.12.2024 gegen 21:40 Uhr kontrollierten Beamte der PI Greiz in der Reichenbacher Straße in Greiz einen 36-jährigen PKW Fahrer. Bei der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass gegen den Mann eine Entziehung der Fahrerlaubnis vorliegt. Des Weiteren verlief ein Drogenvortest positiv. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet und ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie ein ...

mehr