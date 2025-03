Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/ Belm: Polizei stoppt Autodiebe- Mehrere Festnahmen

Am frühen Freitagmorgen, konnte die Polizei nach einem versuchten Einbruch in eine Kfz-Werkstatt in der Industriestraße vier Tatverdächtige festnehmen. Durch eine schnelle und koordinierte Fahndung wurden die Täter nach einer Verfolgung auf der Autobahn A33 gestellt.

Gegen 02:45 Uhr wurde durch einen aufmerksamen Zeugen ein lautes Klirren in der Nachbarschaft wahrgenommen. Der Zeuge konnte den Tatort lokalisieren und meldete einen flüchtigen BMW X5 mit Bochumer Kennzeichen. Erste Funkstreifenwagen am Tatort stellten einen vollendeter Einbruch in die Kfz-Werkstatt fest. Der Diebstahl wurde durch den Firmeninhaber bestätigt, der angab, dass Originalschlüssel sowie zwei Fahrzeuge, ein weißer Skoda Superb und ein BMW 3er, entwendet worden waren.

Zur gleichen Zeit wurde der gesuchte BMW X5 durch eine zivile Polizeistreife auf der A33 in Höhe der Anschlussstelle Fledder entdeckt. Nach einer kurzen Verfolgung konnte das Fahrzeug im Bereich der Anschlussstelle Harderberg gestoppt werden. Zwei Tatverdächtige wurden vorläufig festgenommen.

Im Verlauf der weiteren Fahndungsmaßnahmen konnte der entwendete BMW 3er und der Skoda Superb auf dem Parkplatz eines Baumarktes in Osnabrück lokalisiert werden. Beide entwendeten Fahrzeuge wiesen Unfallschäden auf. Zwei weitere tatverdächtige Jugendliche wurden im Rahmen einer intensiven Nahbereichsfahndung unter Beteiligung eines Polizeihubschraubers in der Nähe der Autobahn aufgegriffen und ebenfalls festgenommen. Alle vier Tatverdächtige wurden zu einer Polizeidienststelle gebracht. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden die entwendeten Autos sowie diverse Oberbekleidung und Mobiltelefone sichergestellt. Drei der vier Festgenommen wurden am Freitag einer Haftrichterin vorgeführt und gingen in Untersuchungshaft.

