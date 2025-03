Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Verkehrsunfallflucht mit anschließender Körperverletzung und Beleidigung

Osnabrück (ots)

Am Sonntagnachmittag kam es in der Lotter Straße zu einer Verkehrsunfallflucht mit anschließender Körperverletzung sowie Beleidigung. Gegen 14:25 Uhr befuhr ein 35-jähriger Mann mit einem Pedelec die Lotter Straße stadteinwärts. An einer roten Ampel fuhr er auf einen verkehrsbedingt haltenden Pkw eines 37-jährigen Fahrers auf. Durch den Aufprall stürzte der Mann und verletzte sich leicht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Noch vor Ort wurde der 35-Jährige durch eine Rettungswagenbesatzung medizinisch versorgt, lehnte jedoch eine weitere Behandlung ab und flüchtete zu Fuß von der Unfallstelle. Während seiner Flucht wurde er von mehreren Zeugen verfolgt. Im Hinterhof eines angrenzenden Gebäudes in der Weißenburger Straße versuchte er ein Fahrrad zu entwenden, ließ jedoch von dem Vorhaben ab und setzte seine Flucht zu Fuß weiter in Richtung Straßburger Platz fort. Hier kam es im weiteren Verlauf zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem Mann und seinen Verfolgern. Dabei wurde ein 48-jähriger Mann aus Osnabrück leicht verletzt. Zudem versuchte der Flüchtige, zwei weitere Personen körperlich anzugreifen, und beleidigte eine dritte Person durch Anspucken.

Kurze Zeit später konnte der Beschuldigte schließlich durch die Polizei in der Roonstraße gestellt und in Gewahrsam genommen werden. Der 35-Jährige stand vermutlich unter dem Einfluss berauschender Mittel. Bei dem Beschuldigten wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Anschließend wurde er einer Klinik zugeführt.

