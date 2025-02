POL-REK: 250211-2: E-Scooterfahrer unter Drogen und ohne Versicherung unterwegs

Hürth (ots) - Polizisten ordnen eine Blutprobe an Polizisten im Rhein-Erft-Kreis haben am Montagabend (10. Februar) einen Autofahrer (23) in Hürth-Efferen angehalten. Er steht unter dem Verdacht, unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gefahren zu sein. Gegen 22.30 Uhr kontrollierten die Beamten den 23-Jährigen auf der Luxemburger Straße. Bei der Kontrolle fiel den Polizisten auf, dass seine Bindehäute gerötet ...

